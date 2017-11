“Um grande problema que tem que ser resolvido”. Donald Trump sobre a Coreia do Norte

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou este domingo, no arranque da sua primeira visita oficial à Ásia, que a Coreia do Norte constitui “um grande problema” que tem de “ser resolvido.

“Houve 25 anos de fraqueza total” relativamente à forma de lidar com a Coreia do Norte, disse aos jornalistas que seguiam a bordo do Air Force One, que aterrou ontem no Japão, a primeira etapa da viagem de mais de dez dias à Ásia, um périplo que inclui ainda Coreia do Sul, China, Vietname e Filipinas.

Analistas têm advertido que a presença do Presidente dos Estados Unidos na Ásia pode desencadear uma acção provocadora por parte da Coreia do Norte, como a realização de um teste de míssil.

Questionado sobre essa possibilidade, Donald Trump respondeu: “Vamos descobrir em breve”.