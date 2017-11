Timor-Leste oferece grandes oportunidades de investimento, diz Sabrina Ho

A empresária, filha de Stanley Ho e de Angela Leong, esteve reunida em Perth com o primeiro-ministro timorense, Mari Alkatiri. Parceira estratégica da UNESCO, Sabrina Ho diz que com a promoção de reformas legais e com o investimento certo na educação, Timor-Leste se pode tornar num centro financeiro off-shore. O jogo também poderá ser opção para Timor, ainda que seja necessário clarificar o quadro legislativo do país.

A filha do magnata do jogo Stanley Ho, Sabrina Ho, considerou na sexta-feira que Timor-Leste oferece grande potencial e oportunidades de investimento. Filha de Stanley Ho e de Angela Leong, a empresária sublinhou, no entanto, que é vital investir na educação e criar condições para atrair empresas para o país: “Há muitas possibilidades de investimento em Timor-Leste. O país tem muito potencial mas ainda é preciso algumas bases, tanto do lado legislativo como em termos de educação”, disse Sabrina Ho à agência Lusa, em Perth, depois de um encontro com o primeiro-ministro timorense, Mari Alkatiri.

“Uma alternativa imediata pode ser apostar em acolher escritórios e sedes virtuais de empresas, com o fez a British Virgin Islands. Há empresas que têm muita dificuldade em obter licenças na República Popular da China, por exemplo, e que podem ir para Timor-Leste”, afirmou.

Ainda que, numa primeira fase, o impacto seja menor, isso permitirá, defendeu, que as empresas e as corporações “conheçam o país e comecem a acreditar”, o que trará, a médio prazo, “mais desenvolvimento”.

No sector do jogo, Sabrina Ho explicou que ainda é preciso “clarificar o quadro legislativo”, considerando que é vital avançar com programas amplos de educação profissional e técnica.

No encontro que manteve com Mari Alkatiri, Sabrina Ho conversou ainda sobre o seu papel como Parceira Estratégica da UNESCO, através do qual procura mobilizar o apoio de empresas e corporações para apoiar programas sociais em países em desenvolvimento ou pós-conflito: “Falámos de questões estratégicas, de reforço de emprego, de reforço da educação, procurando insistir na igualdade de género”, disse, como exemplo.

O encontro entre ambos decorreu à margem da Conferência Regional da Ásia-Pacífico (APRC, na sigla em inglês) cuja abertura oficial contou com uma intervenção de Mari Alkatiri, do seu homólogo australiano, Malcolm Turnbull, e do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.