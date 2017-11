Theodore Racing junta-se à BBIN para “assalto” à Guia

A SJM Prema Theodore Racing by Prema vai contar uma vez mais com a parceria da BBIN, principal fornecedora de software iGaming na Ásia, para a edição deste ano do Grande Prémio de Macau.

A BBIN uniu esforços com a Theodore Racing como parceiro global em Agosto do ano passado, tendo como foco o desenvolvimento empresarial em termos internacionais. A parceria volta a surgir este ano para o evento que irá decorrer em Macau após o sucesso alcançado em 2016, revela a equipa em comunicado.

A SJM Theodore Racing, equipa financiada por Teddy Yip Jr – filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip – vai procurar no Circuito da Guia a sua nona vitória na competição, contando para isso com um quarteto de pilotos talentosos compostos por Maximilian Günther, Callum Ilott, Zhou Guan Yu e Mick Schumacher.

“Poder contar novamente com o apoio da BBIN são excelentes notícias. Não é segredo para ninguém que o Grande Prémio de Macau assume um significado especial para a SJM Theodore Racing visto que é a sua casa espiritual, e esperamos alcançar novo sucesso no Circuito da Guia. Com Maximilian, Callum, Zhou e Mick estamos confiantes que iremos consegui-lo”, referiu Teddy Yip Jr, acrescenta ainda o comunicado.

Por sua vez, um porta-voz da BBIN destacou o sucesso da empresa na indústria ao longo dos últimos 20 anos, revelando igualmente a sua confiança no sucesso alcançado pela SJM Theodore Racing no Grande Prémio de Macau.

Maximilian Günther, que esta época terminou em terceiro no campeonato da Fórmula 3 com cinco vitórias, compete pela segunda vez Macau e, tal como Callum Ilott, o alemão integra a Academia de Pilotos da Ferrari. Zhou Guan Yu, por sua vez, conquistou cinco lugares no pódio ao longo da temporada, enquanto Mick Schumacher vai tentar alcançar na Guia o sucesso conquistado no passado pelo pai, Michael Schumacher.