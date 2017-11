Serviços prestados pelo EPM com resultados satisfatórios para 486 inquiridos

Como forma de averiguar o grau de satisfação dos serviços da Direcção dos Serviços Correccionais (DSC) têm vindo a ser feitos, desde 2008, inquéritos anuais junto da população para “melhorar e aperfeiçoar gradualmente os itens dos serviços” e “elevar continuadamente a qualidade dos serviços”, segundo revela o organismo em comunicado.

Ao longo deste ano foram feitas recolhas de opiniões a 486 cidadãos beneficiários no Estabelecimento Prisional de Coloane, Instituto de Menores e Centro de Atendimento de Informação dos Serviços Correccionais, tendo o resultado revelado que os inquiridos estavam “de um modo geral satisfeitos quanto ao nível de serviços prestados pela DSC”.

Dentro dos diversos domínios abordados pelo inquérito, os itens “serviços prestados pelo trabalhador”, “procedimento interno” e “informações dos serviços” foram os que conseguiram as melhores classificações.

Em Julho do corrente foi aprovado o pedido de revisão do sistema de reconhecimento da Carta de Qualidade da DSC, com a validade de dois anos. Como forma de “melhorar a qualidade e eficiência dos serviços e de dar firme prosseguimento aos lemas da governamentação ‘servir melhor os cidadãos e acompanhar a evolução dos tempos’ neste processo de revisão”, a DSC elevou a percentagem dos critérios a atingir do “Pedido Serviço de Visita Visual On-line”, passando de 90 por cento para 92 por cento.