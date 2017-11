Serviços de Saúde identificam novo caso importado de febre de dengue

A Direcção dos Serviços de Saúde confirmou, na noite de sexta-feira, o registo de mais um caso importado de febre de dengue, elevando para nove o total de infecções provocadas pela patologia desde o início do ano, informou o organismo em comunicado.

O caso diz respeito a uma mulher, de 28 anos, de nacionalidade vietnamita, que veio pela primeira vez para Macau para encontrar emprego em 27 de Outubro e que, três dias depois, apresentou febre, tendo recorrido a uma clínica particular.

Na quinta-feira, dia 2, face à persistência dos sintomas recorreu ao Centro Hospitalar Conde de São Januário, tendo a bateria de testes conduzidos resultado no diagnóstico, no dia seguinte, de uma infecção provocada por febre de dengue de tipo I.

O historial de viagem, o período do surgimento de sintomas e o resultado laboratorial levaram a Direcção dos Serviços de Saúde a concluir tratar-se de um caso importado de febre de dengue, o nono registado no território desde o início do presente ano.

Estes nove casos importados juntam-se a pelo menos outros seis em que a doença foi contraída localmente. Os casos locais de febre de dengue constituem motivo de preocupação, dado que desde 2014 só tinham sido sinalizados em Macau casos importados.

O número crescente de casos de febre de dengue levou as autoridades do território a intensificarem as medidas de prevenção e as acções de eliminação de mosquito, algumas das quais foram lançadas a título preventivo no final da semana passada.

No ano passado, foram registados onze casos de febre de dengue, todos importados.