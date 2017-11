Seminário de cinco dias sobre Mediação e Arbitragem

O Centro de Formação Jurídica e Judiciária vai organizar um seminário de cinco dias subordinado ao tema “Mediação e Arbitragem em Macau – Perspectivas de futuro”. A iniciativa realiza-se entre hoje e sexta-feira, das 18:30 até às 20:30, no Auditório do Centro de Formação para os Trabalhadores dos Serviços Públicos.

A iniciativa está inserida no 3º Programa de Cooperação na Área Jurídica entre a RAEM e a União Europeia e contará com a presença de Mariana França Gouveia, professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa de Portugal e vice-presidente do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Portugal, e Yang Fan, directora do Instituto Internacional de Estudo da Resolução de Litígios e Membro Sénior de “International Chartered Institute of Arbitrators”, como oradores.