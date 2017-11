Sangue novo na liderança da Associação Novo Macau

Kam Sut Leng e Bosco Wong Kin Long são desde a última sexta-feira respectivamente president e vice-presidente da Associação Novo Macau. Docente de profissão, a activista substitui Scott Chang, que anunciou em Maio o adeus à liderança do organismo e se mantinha desde então à frente da ANM a título interino.

A Associação Novo Macau, a maior plataforma pró-democracia do território, elegeu, na noite de sexta-feira, Kam Sut Leng como presidente e Bosco Wong Kin Long para vice-presidente, disse à agência Lusa o deputado Sulu Sou, eleito em Setembro último para o hemiciclo.

Kam Sut Leng, professora, tem sido uma figura assídua nas actividades da Associação Novo Macau (ANM) nos últimos anos.

Numa entrevista conferida a este jornal, em 2014, a activista indicava que tinha entrado oficialmente nesse ano para a associação, mas que participava em actividades desde 2012, quando conheceu membros da formação numa manifestação de professores.

Questionada sobre o motivo de não se ter candidatado, em 2013, a um assento na Assembleia Legislativa de Macau, disse na altura: “Prefiro estar nos bastidores a ser o centro das atenções. Prefiro estar a fazer o trabalho de despertar a consciência de outras pessoas para se preocuparem mais com a cidade”, defendeu.

A associação teve vários presidentes nos últimos anos, passando por Jason Chao e pelo agora deputado Sulu Sou. Mais recentemente era dirigida por Scott Chiang que, em Maio, anunciou a sua saída, mantendo-se como presidente interino até agora.

O novo vice-presidente, Wong Kin Long, de 20 anos, foi o mais jovem candidato às eleições legislativas de Macau, que decorreram em Setembro, ocupando o quarto lugar na lista liderada por Sulu Sou.

Durante as eleições, Bosco Wong foi alvo de uma queixa, apresentada à Comissão de Assuntos Eleitorais, que alegava que tinha defendido nas redes sociais a independência de Hong Kong.

O jovem negou peremptoriamente a acusação, que poderia ter levado à sua desqualificação, o que não aconteceu. Um aditamento à nova lei eleitoral, aprovado em 2016, obriga os candidatos a assinarem uma declaração de fidelidade a Macau enquanto Região Administrativa Especial da China.

Esta declaração de fidelidade, cuja sinceridade é avaliada pela comissão eleitoral, tem em conta, por exemplo, opiniões manifestadas pelos candidatos no passado, e surgiu na sequência de uma decisão de Pequim em relação à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, que resultou no afastamento de dois deputados independentistas, em Novembro passado.

Além de Sulu Sou, outros dois deputados têm ligações à ANM. Ng Kuok Cheong e Au Kam San, com assentos no hemiciclo, foram líderes históricos do organismo, mas distanciaram-se nos últimos anos. O primeiro mantém-se como membro, ainda que fora da direcção, e o segundo afastou-se por completo. Os três concorreram em listas separadas às eleições.