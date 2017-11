Sands China doou 200 mil patacas à Caritas  

A Caritas Macau recebeu da Sands China um cheque no valor de 200 mil patacas durante a cerimónia de inauguração do Bazar de Caridade que este fim-de-semana se instalou no Centro Náutico do Lago Nam Van. Ao longo dos dois dias em que decorreu o evento, estiveram presentes na barraca da concessionária de jogo de capitais norte-americanos uma centena de embaixadores do programa Sands China Care. Esta foi já a sétima participação consecutiva da empresa no Bazar de Caridade da Caritas, certame que se realizou esta no pela 48.a vez.

No ano passado, durante o mesmo evento, foi angariado um total de 7,9 milhões de patacas. Este ano, todo o dinheiro angariado será canalizado para os serviços disponibilizados pela Caritas Macau, nomeadamente “no transporte de pessoas incapacitadas, no serviço comunitário e no apoio a pessoas com baixos rendimentos”, disse Paul Pun, secretário-geral do organismo, em declarações ao PONTO FINAL em Outubro último. Na altura, o dirigente escusou-se a avançar com uma estimativa do valor que esperava angariar este ano devido aos prejuízos causados pela passagem, a 23 de Agosto, do tufão Hato por Macau.