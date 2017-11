Plano de incentivo da DSEJ distingue 1.024 encarregados de educação

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude realizou uma vez mais o “Plano de Incentivo 100 por Cento Pais”, uma iniciativa que, pelo terceiro ano consecutivo, distinguiu os encarregados de educação que mais se empenharam na formação dos filhos ao longo do ano lectivo. Na edição deste ano foram premiados 1.024 encarregados de educação. A cerimónia ficou também marcada por vários momentos de interacção e jogos entre as muitas crianças que marcaram presença no auditório da Escola São Paulo.

Pedro André Santos

Decorreu ontem a cerimónia de entrega dos prémios do “Plano de Incentivo 100 por Cento Pais” e dos louvores da “Plataforma de Aprendizagem para Encarregados de Educação” referentes ao ano lectivo de 2016/17. A iniciativa foi dinamizada pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) pelo terceiro ano consecutivo.

Na edição deste ano foram premiados 1.024 encarregados de educação no âmbito do “Plano de Incentivo 100 Por Cento Pais”, sendo que 240 destes obtiveram mais do que um prémio. Entre eles, 52 obtiveram o prémio mais prestigiado, intitulado “100 Por Cento Pais”. Outros 673 foram premiados com a distinção “Encarregados de Educação Activos”, 462 conquistaram o prémio “Encarregados de Educação Positivos” e 190 venceram o galardão “Encarregados de Educação Voluntários”.

Durante a cerimónia, que decorreu ontem de manhã no auditório da Escola São Paulo, foram também atribuídos louvores a 96 membros da “Plataforma de Aprendizagem para Encarregados de Educação” referentes ao ano lectivo 2016/17, incluindo 40 estrelas de ouro, 21 estrelas de prata e 35 estrelas de bronze.

Na edição deste ano o “Plano de Incentivo 100 Por Cento Pais voltou a contar com o apoio do Instituto Cultural, da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações e ainda da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Estas entidades colaboradoras – juntamente com um total de 46 escolas, 30 associações de pais e 24 instituições de serviços sociais – conduziram mais de 1.100 iniciativas destinadas a encarregados de educação e respectivas famílias, “envolvendo actividades diversificadas que receberam uma participação positiva”, de acordo com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

“Estes dois planos de educação parental tiveram um papel importante na promoção da aprendizagem contínua dos encarregados de educação e na elevação das relações harmoniosas familiares, pelo que no futuro continuará a apoiar a sua implementação”, referiu um representante de uma das entidades colaboradoras.

Para além da cerimónia de entrega de prémios realizaram-se durante a manhã vários jogos e workshops que contaram com a participação dos encarregados de educação, acompanhados pelos filhos e familiares.

A “Plataforma de Aprendizagem para Encarregados de Educação” destina-se à aprendizagem e partilha de informações, direccionada para encarregados de educação dos alunos do ensino não superior, sendo a iniciativa organizada pela DSEJ e implementada pelo Centro de Actividades Educativas da Taipa.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude adiantou ainda que o “Plano de Incentivo 100 Por Cento Pais” referente ao ano lectivo 2017/2018 está já em vigor, devendo os interessados levantar as respectivas cadernetas de registo de actividades nos centros educativos e de juventude do organismo.