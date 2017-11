O Circuito da Guia no lápis e no pincel de João Saldanha

João Saldanha está de regresso a Macau para uma nova exposição focada no Grande Prémio de Macau, apresentando este ano um total de 14 trabalhos. Novamente intitulada “Macau GP Legends”, a edição deste ano da mostra conta com três novos trabalhos inspirados em Michael Schumacher, António Félix da Costa e Teddy Yip.

Pedro André Santos

Depois da estreia de “Macau GP Legends” na galeria da Fundação Rui Cunha, no ano passado, João Saldanha regressa a Macau com três novos trabalhos para uma exposição ainda mais completa. A mostra foi inaugurada na sexta-feira na galeria do Edifício Ritz, em pleno Largo do Senado.

Os novos trabalhos evocam as vitórias de Michael Schumacher (1990) e António Félix da Costa (2016), havendo ainda uma pintura especial dedicada à carreira de Teddy Yip. Este último trabalho é também uma variante em relação aos restantes, já que foi feito em aguarela, enquanto que todas as restantes telas são trabalhadas em acrílico: “É um retrato em aguarela com o desenho de três automóveis com os quais participou e resumem a carreira desportiva que ele teve em Macau. Foi um desafio que também coloquei a mim mesmo porque é uma técnica anterior ao acrílico, em termos cronológicos. Comecei com aguarela e depois avancei para acrílico sobre tela também por razões práticas”, explicou o pintor, em declarações ao PONTO FINAL.

No entender de João Saldanha, o acrílico “é mais apropriado para o desporto”, já que permite trabalhar melhor o movimento, para além de tornar possível “acrescentar camadas e corrigir certas coisas”, o que em aguarela “não é possível” devido à capacidade limitada de absorção, por parte da tela, da água da tinta.

Na sua globalidade, a exposição ilustra mais de seis décadas de competição automóvel em Macau, com os vários condutores que fizeram história no território, incluindo o piloto local André Couto: “Esta exposição tem mais três trabalhos e mais alguns dias do que a primeira vez, sendo por isso uma exposição maior e ligeiramente mais completa”, acrescentou o artista.

Recordando a exposição do ano passado, João Saldanha referiu que o feedback “foi muito bom”, mas que há espaço para melhorar: “Sinto que ainda falta que os quadros sejam vistos por mais gente que gosta de corridas e vai ao Grande Prémio. São artes plásticas dirigidas a um desporto popular de massas, ao mesmo tempo que pretendo ilustrar e comunicar o que foi a história”, disse o pintor, esperando que um dia as suas pinturas possam integrar o espólio do Museu do Grande Prémio de Macau.

A exposição “Macau GP Legends” foi inaugurada na sexta-feira e vai permanecer patente ao público na galeria do Edifício Ritz, no Largo do Senado, até 18 de Novembro.