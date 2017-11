“Now 8”. Oito anos de Comunicação e Média na Universidade de São José  

Os alunos do curso de Comunicação e Média da Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José (USJ) voltam a ter a oportunidade de ter os seus trabalhos expostos nas instalações da plataforma artística Creative Macau. A exposição “Now 8” reúne trabalhos concluídos ao longo dos oito anos de vigência do curso.

Joana Figueira

Fotografia, fojornalismo, design gráfico, videoclips e curtas-metragens. Formatos diversos pensados e concretizados por alunos da Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José (USJ) estão agora em exposição nas instalações da plataforma Creative Macau, no âmbito de uma mostra intitulada “Now 8”. O certame efectua um “resumo”, mas também uma “celebração” dos oito anos de existência do curso de Comunicação e Média, um dos que atrai mais alunos, quer locais, quer do estrangeiro.

Em “Now 8” recuperam-se criações concluídas ao longo dos últimos oito anos, sem excluir a componente de actualidade: “Pese embora sejam trabalhos que foram feitos alguns deles há oito anos, ela não é uma exposição datada. Não se consegue distinguir um trabalho que foi feito há oito anos de um que foi feito no ano passado porque há essa componente de realização prática que, de alguma forma, é homogénea e que nós temos mantido mais ou menos linear”, explicou José Manuel Simões, coordenador do curso, ao PONTO FINAL.

Há uma estratégia por detrás da mostra anual, que é a de gerar equilíbrio entre os alunos de muitas nacionalidades que optam por estudar na Universidade de São José. José Manuel Simões revelou que, já em 2009, no primeiro ano do curso de Comunicação e Média, se mostrava difícil operar um equilíbrio entre alunos com diferentes proveniências e idiomas: “Eu percebi que como temos um grande número de alunos estrangeiros normalmente fluentes em inglês, não sendo os locais tão fluentes na nossa língua veicular, precisava de encontrar uma estratégia que não tornasse as turmas a duas velocidades. A estratégia que eu encontrei foi tornar as cadeiras mais práticas. Os alunos chineses conseguem-se revelar, eles são bons a fazer. E, portanto, conseguimos dessa forma gerar um equilíbrio entre as turmas e entre os alunos de várias nacionalidades”, disse o coordenador do curso ao PONTO FINAL.

É precisamente na aplicação de teorias em casos da vida real, em estudos de caso, que “residem os resultados obtidos” ao longo de oito anos. A nova turma deste ano é reflexo da estratégia desse equilíbrio de diferenças: “Temos alunos do Japão, do Brasil, de Portugal, do Myanmar, dos Estados Unidos [da América], das Filipinas e, portanto, conseguimos manter essa dinâmica do ‘learn by doing’, do aprender pela acção, e é essa componente prática que é, de facto, a nossa chave do sucesso. Este é um dos cursos [da USJ] que tem mais alunos”, apontou José Manuel Simões.

A parceria com a Creative Macau mantém-se e o espaço vai certamente continuar a acolher a exposição anual que acontece sempre no mês de Novembro. Simões garante que “para o ano teremos outras temáticas, outras abordagens”.