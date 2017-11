Malásia: Mau tempo em Penang fez dois mortos

A forte tempestade que atingiu Penang, no norte da Malásia, na noite de sábado e durante o dia de domingo fez pelo menos dois mortos e obrigou à retirada de mais de dois milhares de pessoas devido às piores inundações registadas em anos, informaram este domingo as autoridades malaias.

De acordo com o ministro-chefe da região, Lim Guan Eng, o estado de Penang, um popular destino turístico, tem sido fustigado por chuvas torrenciais e fortes ventos desde sábado à noite, com as inundações a deixarem submersas casas em algumas zonas. O exército foi mesmo destacado para ajudar nas operações de resgate.

No entanto, Lim Guan Eng afirmou não haver necessidade de declarar o estado de emergência, considerando que a situação está sob controlo.

O príncipe Carlos de Inglaterra e a sua mulher, Camila, têm uma visita prevista a Penang durante o dia de amanhã.