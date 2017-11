Macau entre os maiores importadores de sardinha portuguesa congelada

Os números são do Instituto Nacional de Estatística de Portugal. Nos oito primeiros meses do ano, Macau esteve entre os seis países e territórios que mais sardinha congelada importaram de Portugal. Espanha continua a ser quem mais compra e mais vende sardinha a Portugal. O domínio espanhol é, de resto, imperturbável.

Macau está entre os seis países e territórios que mais sardinha congelada compram a Portugal, numa lista onde a preponderância espanhola é impossível de escamotear.

Espanha é o principal parceiro de Portugal no comércio de sardinha, mas a balança comercial ainda é deficitária, pois nos oito primeiros meses deste ano as importações representaram quase o dobro das exportações.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) facultados à agência Lusa, nos oito primeiros meses de 2017, as vendas para Espanha ultrapassaram as 4,3 mil toneladas de sardinhas – frescas e congeladas – (no valor de 7,8 milhões de euros), traduzindo um acréscimo de 1,2 mil toneladas em relação ao mesmo período de 2016, quando as vendas totalizaram cerca de 6,9 milhões de euros. No mesmo período, Espanha vendeu a Portugal oito mil toneladas, Fasquia que representa uma descida de 405 toneladas face a 2016.

Nestas contas, com dados provisórios de 2016 e preliminares de 2017, destaca-se a maior quantidade de produto fresco ou refrigerado vendido a Espanha em relação ao congelado.

Em todo o ano passado, exportaram-se para Espanha mais de 5,2 mil toneladas, o que correspondeu a mais de 10 milhões de euros, com destaque para a sardinha fresca, que representou quase 3,9 mil toneladas, no valor de 8,7 milhões de euros).

Apenas quanto à sardinha fresca, até agosto de 2017, depois da líder Espanha (3,2 mil toneladas, contra 2,7 mil toneladas em 2016), quem comprava mais a Portugal eram os Estados Unidos (quase 51 toneladas), seguidos pela França (24 mil), invertendo a ordem do período homólogo de 2016, quando os franceses somavam 62 toneladas e os norte-americanos 51,5 toneladas.

Na comparação com o período de Janeiro a Agosto de 2016, regista-se ainda que, em volume, Portugal aumentou as exportações deste género fresco para Espanha, Luxemburgo, Itália e Reino Unido, passando ainda a vender para a República Democrática do Congo e anulou a venda para os Países Baixos.

Até Agosto de 2017, Espanha recebeu 1,1 mil toneladas de sardinha congelada portuguesa (contra 368 toneladas em 2016), seguindo-se o Canadá, França, Estados Unidos, Suíça e Macau. Em relação ao mesmo período de 2016, notam-se as ‘estreias’ na lista das exportações da Croácia, Cuba, Paraguai, Uruguai, Curaçau e Tailândia.

O INE indicou que este ano, até Agosto, não tinham sido registadas exportações, ao contrário de 2016, para a China, Antígua e Barbuda, Malta, Tunísia, Emirados Árabes Unidos e Maurícia.

Espanha vendeu a Portugal, até Agosto deste ano, oito mil toneladas, menos 405 toneladas face a 2016. Na totalidade de 2016, foram importadas quase 17 mil toneladas.

No género fresco ou refrigerado, foram compradas nos primeiros oito meses do ano a Espanha três mil toneladas (3,4 mil toneladas em 2016), seguindo-se a Croácia (254 toneladas contra 60 no ano passado). Entraram nesta lista França, Grécia e Itália, saindo a Letónia.

Já na importação da sardinha congelada, Espanha lidera este ano com 5,04 mil toneladas (5,03 mil em 2016), surgindo depois Marrocos, (2,7 mil toneladas em 2017 contra 3,7 mil toneladas em 2016) e França (1,2 mil toneladas contra 591 toneladas no ano passado).

Na comparação com os primeiros oito meses de 2016, entrou na lista a Grécia e saíram a Itália e a Letónia.

Ao contrário das restantes quotas de pesca, atribuídas pela União Europeia, as da sardinha são geridas e fixadas por Portugal e Espanha, com base nos pareceres do Conselho Internacional para a Exploração dos Mares (ICES, na sigla inglesa), que tem recomendado uma drástica redução das pescas para travar o declínio do ‘stock’.

Em 20 de Outubro, o ICES recomendou a suspensão da pesca da sardinha em Portugal e Espanha em 2018, mas apontou, contudo, vários cenários de limites de capturas, estabelecendo como máximo as 24.650 toneladas.

Dias depois, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, admitiu que os limites de captura de sardinha para Portugal e Espanha possam ultrapassar as 14 mil toneladas, quando em 2017 foram de 17 mil toneladas.