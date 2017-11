Lei do Hino Nacional é para ser cumprida à risca

O Governo anunciou em comunicado que vai iniciar os trabalhos de enquadramento jurídico e legislativo da Lei do Hino Nacional. Numa nota enviada à imprensa, o organismo propõe-se desenvolver os trabalhos de uniformização da legislação “cumprindo rigorosamente com o espírito e a intenção legislativos e tendo a conta situação real da Região Administrativa Especial de Macau. Em vigor desde sábado, a Lei do Hino Nacional da República Popular da China vai ser incluída no anexo III da Lei Básica, passando a ser uma das leis nacionais com aplicação no território.

