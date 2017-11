LAG 2018: Estender benefícios do jogo a outros sectores e posicionar Macau nos grandes projectos  

Definir o posicionamento de Macau nos grandes projectos da região do Delta do Rio das Pérolas, antecipar o processo de transição que antecede o término das actuais concessões de jogo e estender a outros sectores os benefícios do bom momento que a indústria do jogo atravessa. São algumas das questões que deviam ser equacionadas nas Linhas de Acção Governativa no entender dos economistas José Isaac Duarte e José Sales Marques.

Sílvia Gonçalves

Numa altura em que se aproxima a apresentação, por parte do Chefe do Executivo, do Relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018, dois economistas avançam com as questões que entendem ser prioritárias no âmbito da economia para próximo ano. José Isaac Duarte descreve a importância de definir o modo como Macau se enquadra nos planos de desenvolvimento preconizados para a Ilha da Montanha e na estratégia da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Para o economista importa ainda avançar para uma reflexão sobre a relação de Macau com o sector do jogo, antecipando o processo de transição que antecipa o fim das actuais concessões. José Sales Marques, por sua vez, defende a criação de um clima de estabilidade para a mais influente indústria do território, com a criação de um quadro que potencie um máximo de previsibilidade face ao que poderá acontecer no âmbito da possível renovação dos contratos das operadoras de jogo.

“Julgo que há duas questões fundamentais em termos do enquadramento e do desenvolvimento da economia de Macau, que valeria a pena reflectir sobre elas. A primeira é qual é exactamente o papel e a forma como Macau se insere nos planos de desenvolvimento quer da Ilha da Montanha, quer da Grande Baía. Julgo que não é claro como é que Macau reflecte o seu papel e o seu envolvimento nestes grandes projectos de desenvolvimento da região do Delta do Rio das Pérolas”, considera José Isaac Duarte.

Mas não é só. O economista aponta também a uma necessária reflexão sobre o período de transição que antecede o término das actuais concessões de jogo: “A segunda é uma reflexão a fundo que julgo que nunca foi feita sobre a relação de Macau com o seu sector prioritário, o sector do jogo. À medida que o tempo passa vamos ter na mesa a questão do fim das concessões actuais, como é que vai ser essa transição e se vai marcar muito da reflexão e das preocupações mesmo que não explícitas dos agentes económicos”. Ou seja, entende Isaac Duarte que se impõe “uma reflexão geral sobre a relação de Macau com o seu sector dominante, aquele que de algum modo puxa pelo resto da economia, que é, que crescimento queremos e qual a relação desse crescimento com o desenvolvimento da própria cidade e sociedade de Macau. De um modelo de quanto mais jogo melhor a um outro modelo em que se calhar faria sentido repensar num crescimento mais limitado do jogo e numa relação mais harmoniosa com o resto da cidade”.

Também a reiterada aposta governamental na diversificação da economia carece, segundo o economista, de uma melhor definição, necessitando a sua implementação de duas intervenções essenciais: “Para ser viável toca em duas questões fundamentais, que são as do mercado de trabalho e do mercado imobiliário. A diversificação só se faz, em teoria e em abstracto, trazendo novas competências, novas empresas, nova gente. Tudo isso conflitua violentamente com a realidade das limitações que existem no mercado laboral e dos custos que estão associados ao imobiliário. A diversificação, a fazer-se, põe-se sempre a questão de com quem, com que recursos humanos, o que parece difícil no quadro das políticas dos últimos anos”, considera o analista.

“DIVERSIFICAÇÃO NÃO SIGNIFICA DIMINUIR O PESO ABSOLUTO DO SECTOR DO JOGO”

Já para José Sales Marques, a palavra que se impõe no quadro económico do próximo ano é estabilidade: “Penso que, tirando partido da boa performance e do bom momento que a indústria do jogo está a passar, e também pelo facto de estarmos com uma inflação relativamente baixa, parece-me ser bastante importante avançar-se no sentido de se criar um clima de estabilidade para o sector do jogo. Isto significa que se deve, na medida do possível, criar um quadro em que haja o máximo de previsibilidade possível para aquilo que poderá acontecer com a questão da renovação dos contratos de jogo”.

Mas, é necessário haver um ajustamento, um controlo da dimensão do sector em prol da anunciada diversificação económica? “Para mim, diversificação não significa diminuir o peso absoluto do sector do jogo, não significa tomar medidas para prejudicar o seu crescimento natural. Temos que ver a questão da diversificação numa perspectiva de desenvolvimento económico, da procura de equilibrar melhor alguns aspectos da nossa economia que não estão equilibrados”, entende o economista.

Para Sales Marques importa alargar a outros sectores os benefícios provenientes do sector dominante: “Deve-se fazer um esforço para que outros sectores da economia também possam crescer, até tirando partido do sector do jogo e das relações intersectoriais que podem ser melhoradas, para que o mercado interno de Macau funcione de uma forma mais saudável”. O economista deixa um exemplo: “Algum sector da restauração, que não depende dos turistas, que não depende do jogo mas dos consumidores de Macau, esses não beneficiam directamente do jogo. É preciso que o desenvolvimento da economia aconteça de forma equilibrada, para que esses sectores também tirem algum benefício suplementar do bom momento que o sector do jogo está a passar”, defende.

Também o posicionamento de Macau nos grandes projectos da região é entendido por Sales Marques como prioritário: “É importante, tendo em atenção os planos nacionais do Governo Central, nomeadamente ‘Uma Faixa, Uma Rota’, a construção da Grande Baía, que Macau também procure estudar os mecanismos e as soluções para que possa ter uma posição activa dentro desses processos e para que tire partido das oportunidades que se vão apresentar de certeza”. Para o analista é ainda crucial “avançar para a criação do fundo soberano de Macau, para investir as reservas de Macau. Ao nível das pequenas e médias empresas coordenar melhor os mecanismos de apoio, e estudar mecanismos que possam controlar a especulação imobiliária”.