Kam Sut Leng quer ser exemplo para as jovens de Macau

A substituta de Scott Cheang à frente dos destinos da Associação Novo Macau diz que a desigualdade de género ainda é uma realidade no território. Ao assumir a liderança da principal associação pró-democracia de Macau, Kam Sut Leng, professora do ensino básico e secundário, quer ser exemplo para as novas gerações e chamar mais mulheres para a política.

A nova presidente da Associação Novo Macau – a maior associação pró-democracia do território – é a primeira mulher a ocupar o cargo e espera ser um exemplo para as jovens da RAEM onde, diz, ainda impera a desigualdade de género.

Eleita na sexta-feira à noite como líder da Associação Novo Macau (ANM), Kam Sut Leng é professora e diz observar “uma diferenciação dos géneros no que toca à educação”: “Quero ser um exemplo e dizer-lhes que as raparigas também podem contribuir para a sociedade, não é uma questão de género. No futuro, a Associação Novo Macau vai prestar atenção a este assunto”, disse à Lusa, referindo-se a jovens como as suas alunas.

Professora do ensino primário e secundário, Kam diz que uma tal diferenciação é expressa através de meios como livros escolares, onde “quando surge um enfermeiro é sempre uma mulher, e o médico é sempre um homem”, ou que “dizem sempre que o pai é que trabalha fora e a mãe fica em casa”: “Como professora tenho sempre cuidado na forma como falo com os meus alunos porque me preocupo que afecte as suas decisões quando for altura de escolherem uma profissão”, disse.

A Novo Macau tem actualmente cerca de meia centena de membros, mas são apenas os onze membros da direcção que votam directamente para os cargos de presidente e vice-presidente. Tanto Kam como Bosco Wong Kin Long, o novo número dois, conseguiram cinco votos entre os oito membros que participaram, revelou a nova líder.

Kam Sut Leng substitui Scott Chiang na liderança do organismo, que se demitiu antes do fim do seu mandato de dois anos. Por esse motivo, novas eleições serão realizadas em Julho de 2018.

À agência Lusa, a nova líder explica que vê o seu papel como completar ao do recém-eleito deputado Sulu Sou, também da associação, para quem remete as questões políticas: “Planeio focar-me mais na gestão da associação. Gostava de recrutar novas pessoas. Durante o meu mandato gostava de elevar a consciencialização das pessoas, de modo a que mais gente se envolva na sociedade. Vejo a Associação Novo Macau como uma plataforma para quem quer ter uma participação cívica”, explicou.

Apesar de a associação ter um quarto de século de vida, é a primeira vez que uma mulher assume os comandos, mas Kam acredita que o panorama está a mudar: “Temos tido mais voluntárias a juntarem-se a nós recentemente. Muitos membros são raparigas. No passado 90 por cento eram rapazes, mas estamos a tentar conseguir um equilíbrio”, disse, indicando que actualmente cerca de 60 por cento dos membros são homens e 40 por cento mulheres.

Apesar de uma maior participação feminina, Kam acredita que a sociedade de Macau ainda não encara com naturalidade que uma mulher esteja na política: “Por vezes quando vejo alguns amigos da universidade na rua, com os seus filhos, e nos cumprimentamos, alguns [dizem-me que] não percebem porque participo nesta associação. Acham que também me devia casar e ter filhos. Mas estou a fazer uma coisa que me faz feliz e tem significado. Não devemos fazer sempre o que a sociedade espera que façamos a determinada idade”, comentou.

Kam Sut Leng começou a participar em atividades da Associação Novo Macau em 2012 e em 2013 teve destaque nos jornais ao juntar-se à linha da frente de um protesto, usando uma saia curta. Ficou conhecida na altura como “a rapariga da mini-saia” mas houve também que lhe chamasse a “Deusa da democracia de Macau”: “Esse incidente fez-me perceber que há uma falta de participação feminina na sociedade. Acho que abriu espaço para discussão sobre a questão de género. O público estava muito surpreendido que uma rapariga aparecesse no meio de vários rapazes”, disse.

Kam, que prefere não revelar a idade, dizendo apenas que está “na casa dos 30”, decidiu em Julho deixar de dar aulas durante um ano, para apoiar a campanha eleitoral de Sulu Sou, o mais jovem deputado do hemiciclo.

Em 2013, quando dava aulas no a escola Colégio do Sagrado Coração de Jesus, viu o seu contrato não renovado e “indirectamente soube” que era devido ao seu envolvimento com a Associação Novo Macau: “Claro que foi um desafio, mas também o vi como reconhecimento da influência e importância da ANM, prova a importância da nossa existência”, salientou.

“Não posso garantir que me vão oferecer um trabalho no próximo ano, mas acredito que a vida é feita de ganhos e perdas. Neste momento acho que tenho de assumir esta responsabilidade de ajudar a associação”, defendeu a nova responsável pela Associação Novo Macau.