Hotel angariou mais de 140 mil patacas para investigação do cancro da mama  

O hotel Conrad Macao, situado no empreendimento Sands Cotai Central, angariou mais de 140 mil patacas durante o mês de Outubro através da campanha “Pink Inspired”, que tem por propósito apoiar a investigação contra o cancro da mama, nomeadamente a “Hong Kong Cancer Fund’s PINK Revolution” e a organização local Associação de Feliz Paraíso.

No quarto ano consecutivo em que a unidade hoteleira promoveu a iniciativa “Pink Inspired”, a campanha incluiu várias experiências sob a temática do cor-de-rosa para os clientes do hotel e visitantes das valências alojadas nas instalações.

De acordo com um comunicado do Conrad, um dos destaques deste ano foi o almoço solidário promovido pelo International Ladie’s Club de Macau, que juntou mais de 84 mil patacas. Foram mais de 250 os convidados que tiveram ainda a oportunidade de ganhar 180 mil patacas em sorteio: “Estamos verdadeiramente gratos pela generosidade dos nossos convidados e clientes, bem como dos membros da nossa equipa que ajudaram a que a campanha ‘Pink Inspired’ deste anos tivesse tanto sucesso”, disse Bede Barry, gestora-geral do Conrad Macao.