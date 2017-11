Hemiciclo: 3.a Comissão vai continuar a reunir-se à porta fechada

A 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa vai continuar a reunir-se à porta fechada, noticiou na sexta-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A proposta para que o organismo abrisse as portas à comunicação social e aos residentes do território foi avançada por José Maria Pereira Coutinho, que contou para tal com o apoio de Sulu Sou. O pedido não foi, no entanto, aprovado pela maioria dos membros do organismo: de acordo com a Rádio Macau, que cita o presidente da Comissão, Vong Hin Fai, houve um voto a favor da proposta e duas abstenções, sendo que os restante membros do organismo votaram contra a proposta.

Vong Hin Fai considera, de resto, que a eventual abertura das comissões ao público deve ser “melhor discutida”: “Acho que todos devem discutir mais sobre o assunto. De facto é um assunto que tem a ver com a melhoria do nosso regimento, o regimento da Assembleia Legislativa”, afirmou o também advogado, enquanto presidente da comissão que analisa na especialidade o Estatuto dos Militarizados das Forças de Seguran­ça.

Na semana passada também ficou decidido que as reuniões da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa, organismo presidido por Mak Soi Kun, também deve continuar a reunir-se de portas fechadas.