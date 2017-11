Governo instado a instalar carregadores para veículos eléctricos  

As instalações e equipamentos destinados aos veículos eléctricos, nomeadamente carregadores de bateria destinados a autocarros e outros veículos pesados, não existem em número suficiente no território. A opinião foi defendida por Ho Chak Meng, gestor da Sociedade de Comércio de Veículos Comerciais da China (SCVCC), em declarações à Macau News Agency. Como solução para o problema, o responsável sugeriu a instalação de novos equipamentos em zonas que ainda estão a ser desenvolvidas, como os novos aterros, e no futuro parque de estacionamento da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Ho Chak Meng revelou ainda que a SCVCC vai introduzir em Macau entre dois a três “autocarros ecológicos”. Por sua vez, Willian Kuan, director da SCVCC, avançou que a empresa se encontra em negociações com as três operadoras de autocarros públicos, assim como com as operadoras de jogo com o propósito de introduzir veículos amigos do ambiente. O empresário indicou ainda que os únicos carregadores de veículos eléctricos disponíveis no território pertencem à Companhia de Electricidade de Macau e às concessionárias de jogo. Kuan sugere. por isso ao Governo, a instalação de carregadores nos parques destinados aos autocarros dos casinos.

Os dois responsáveis prestaram declarações à Macau News Agency no decorrer da Exposição Internacional Automóvel, iniciativa que decorreu no Venetian Macau no fim-de-semana. Durante o evento, Frankie Cheung, supervisor de vendas da Lamborghini Macau, disse também que as vendas de carros desportivos topo de gama têm conhecido uma melhoria, após o pico de 2013 e 2014. No entanto, de acordo com os números avançados pelo mesmo responsável, em média, as vendas não excedem os 20 carros por ano.

Por sua vez, a Bentley Macau apresenta um número mais favorável, ainda que não muito superior. Segundo Julius Tan, gestor geral da sucursal, cerca de 24 veículos são vendido anualmente pela empresa. O responsável indicou ainda que 70 por cento dos seus clientes vêm da China continental e os restantes 30 por cento são de Macau.