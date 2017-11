Governo Central ainda não deu luz verde ao plano de expansão do Aeroporto   

A Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) ainda se encontra a aguardar pela autorização do Governo Central para o plano de expansão do Aeroporto Internacional de Macau, noticiou a Macau News Agency. Segundo indicou o director geral da AACM, Simon Chan, “diferentes ministérios apresentaram os seus comentários acerca do plano”, pelo que terão que ser realizados mais estudos de forma a ajustar o plano de acordo com as indicações recebidas.

De acordo com o plano original, a expansão do Aeroporto Internacional de Macau iria ser realizada em três fases. No final, a estrutura deverá ser capaz de receber 15 milhões de passageiros, 58 mil toneladas de carga e 107 mil movimentos aéreos por ano até 2040.

No ano passado, o aeroporto registou o maior volume de passageiros em 21 anos, recebendo mais de 6,6 milhões. Este ano, passaram já pelo aeroporto de Macau 5,2 milhões de passageiros, o que reflecte um aumento anual de 5,2 por cento. Simon Chan espera que este ano se alcance o número de 6,9 ou mesmo 7 milhões de passageiros.