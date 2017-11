Governo autoriza nova emissão de notas  

O Conselho Executivo deu por concluída a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo designado “Emissão de notas de dez, vinte, cinquenta, cem, quinhentas e mil patacas”, em resposta aos requerimentos apresentados pelas instituições financeiras do território com capacidade emissora, o Banco Nacional Ultramarino, S.A e o Banco da China Limitada.

A decisão do Governo teve em consideração o “aumento crescente da procura das notas em circulação”, e ainda o facto de “nos últimos anos, o padrão utilizado para destruição das notas deterioradas ter sido reforçado e se ter verificado uma tendência crescente do uso dos terminais automáticos de levantamento bancário, tudo isto implicou um aumento do uso das notas”, pode ler-se num comunicado emitido pelo Conselho Executivo. O Governo responde, assim, com o presente projecto de regulamento administrativo ao pedido avançado por ambas as instituições bancárias.

O diploma propõe ainda a actualização de algumas das características gerais das notas em circulação, “nomeadamente o número e a data da publicação do regulamento administrativo que autoriza a emissão”, salientando que “as outras características gerais se mantêm inalteradas”.

No caso do Banco Nacional Ultramarino, no mesmo projecto é proposta a emissão de notas de dez patacas até um montante máximo de cento e sessenta milhões de unidades, de quarenta milhões de unidades de novas notas de vinte patacas, de quinze milhões de cédulas de 50 patacas, de treze milhões de novas notas de cem patacas, de dez milhões de novas notas de 500 patacas e de seis milhões de notas de mil patacas.

Já para o Banco da China, é proposta uma emissão de notas com valores diferenciados face à emissão permitida ao Banco Nacional Ultramarino: cinquenta milhões de unidades de novas notas de dez patacas; sessenta milhões de unidades de novas notas de 20 patacas; cinquenta patacas: doze milhões de unidades; cem patacas: vinte milhões de unidades; quinhentas patacas: doze milhões de unidades; mil patacas: cinco milhões de unidades. A entrada em vigor do projecto de regulamento administrativo ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação.