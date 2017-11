Galeria de Moda de Macau abre candidaturas para “Exposição de Vestuário Original de Macau”  

A Galeria de Moda de Macau encontra-se a receber candidaturas tendo em vista a mostra “História das Marcas 2018 – Exposição de Vestuário Original de Macau”. As marcas seleccionadas vão ter um espaço para apresentar e vender os seus produtos durante o período em que decorre a exposição. O júri vai seleccionar até seis marcas de acordo com os critérios do conceito de design da marca, o planeamento do design espacial e do efeito total. Os interessados têm até às 18h do próximo dia 13 de Novembro para enviar as suas colecções.

A exposição “História das Marcas 2018 – Exposição de Vestuário Original de Macau” vai estar patente nos 2º e 3º andares da Galeria de Moda de Macau, onde os seleccionados vão ter a sua própria área de exibição das suas colecções. A iniciativa “História das Marcas” foi lançada este ano e tem por objectivo oferecer às marcas locais um espaço de exposição e promoção. O boletim de candidatura está disponível na página electrónica da Galeria de Moda de Macau e pode também ser levantado no próprio espaço, localizado na Rua de S. Roque.