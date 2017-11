Fundação Rui Cunha recebe exposição fotográfica  

As fotografias vencedoras do concurso “A Macau que eu mais amo!”, promovido pelo Instituto Internacional de Macau, vão ser reunidas numa exposição que irá estar patente na galeria da Fundação Rui Cunha, entre 25 de Novembro e 8 de Dezembro. No dia da inauguração da mostra vão também ser entregues os prémios e menções honrosas aos vencedores. A cerimónia decorre pelas 16h30 do dia 25 de Novembro.

Na categoria de estudantes os vencedores foram Ao Hou Fai, Chio Song Hin e Chao Chi Hun, enquanto que na categoria geral foram seleccionadas as imagens de Lei Heong Ieong, Li Man Lok e Chan U Long. O júri, constituído por Leong Chan Kong, Tam Keng, Si Wun Cheng, António Monteiro e Chan Ka Hou, atribuiu a distinção de menção honrosa a 20 outras fotografias.

O concurso de fotografia “A Macau que eu mais amo!” recebeu cerca de 500 submissões e é uma iniciativa conjunta do Instituto Internacional de Macau, em co-organização com a Associação de Fotografia Digital de Macau e com o Clube Leo Macau Central.