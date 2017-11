Festival Internacional de Música da Juventude aproxima jovens de vários quadrantes  

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em colaboração com o Instituto Cultural, organiza a partir do próximo dia 20 a iniciativa “Melodias inesquecíveis da paixão pela Rota da Seda” – Festival Internacional de Música da Juventude. O Governo convidou onze grupos musicais estrangeiros para “promover o intercâmbio cultural entre os jovens do território e das outras regiões”.

Oriundos do Cazaquistão, do Tajiquistão, da Rússia, da Alemanha, da Índia, de Singapura, da República Popular da China e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, os 11 grupos musicais vão estar em Macau em representação de vários países e regiões que se encontram ao longo da rota da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

Juntam-se a estes cinco grupos musicais locais de diferentes estabelecimentos de ensino do território, nomeadamente a Escola Secundária Pui Ching, Escola dos Moradores de Macau, Escola de Música do Conservatório de Macau, Escola Tong Sin Tong e Grupo Juvenil de Arte de Guzheng de Macau.

O programa de “Melodias inesquecíveis da paixão pela Rota da Seda” inclui “flash mobs” no Templo de A-Ma, no Largo de São Domingos e nas Ruínas de São Paul e acções de formação no campo da música e dos espectáculos, dinamizadas tanto no Centro Cultural de Macau (CCM), como no espaço Anim’Art Nam Van.

Os workshops de música serão realizados como forma de interacção “para levar os participantes a experimentarem os estilos únicos musicais das diferentes regiões participantes”, explica a DSEJ em comunicado. Os destinatários são os alunos do 1.º ao 3.º ano do ensino primário. O Flash Mob e as duas exibições no exterior que terão lugar no espaço Anim’Art NAM VAN, estarão abertas ao público e turistas, com o objectivo de oferecer aos alunos e jovens de Macau oportunidades de intercâmbio musical com jovens de diferentes regiões.

O programa em detalhe pode ser consultado no website na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.