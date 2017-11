DSPA organiza visita de estudo a centros de tratamento de resíduos electrónicos e informáticos  

Cerca de quatro dezenas de professores e de alunos dos estabelecimentos de ensino do território participaram, na semana passada, numa visita aos locais onde são tratados e reciclados resíduos electrónicos e informáticos. A iniciativa, promovida pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), insere-se na política de tratamento de resíduos sólidos “Redução de resíduos a partir da fonte e separação de resíduos”, dinamizada pelo organismo.

No seguimento desta, a DSPA pôs em prática, no dia 9 de Outubro, o “Plano de reciclagem de equipamentos de informática e de comunicação”, que tem como principais destinatários os cidadãos, serviços públicos, escolas e instituições sem fins lucrativos. No âmbito da iniciativa, esteve estacionada na Rua do Almirante Sérgio, neste sábado, uma viatura de recepção móvel de equipamentos de informática e de comunicação. No mesmo dia estiveram também abertos os dois postos fixos de recolha do Programa de Pontos “Verdes”, localizados na União Geral das Associações dos Moradores de Macau e no Centro Comunitário da Taipa da União Geral das Associações dos Moradores de Macau.