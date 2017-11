Donald Trump iniciou ontem périplo asiático no Japão

O chefe de Estado norte-americano aterrou nos arredores do Tóquio ao início da manhã deste domingo, tendo almoçado com Shinzo Abe e disputado ainda uma partida de golfe com o primeiro-ministro japonês. O périplo asiático de Trump vai levar o presidente dos EUA à Coreia do Sul, ao Continente, ao Vietname e às Filipinas.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, chegou ao início da manhã ao Japão, a primeira etapa da sua primeira visita oficial à Ásia que o levará depois à Coreia do Sul, à República Popular da China, ao Vietname e às Filipinas.

O Air Force One, procedente do Hawai, aterrou pelas 10:38 na base militar norte-americana de Yokota, a 40 quilómetros a oeste de Tóquio. Donald Trump foi recebido por uma comitiva da embaixada dos Estados Unidos no país e pelas tropas norte-americanas destacadas no Japão.

O Presidente dos Estados Unidos desceu do avião, acompanhado pela mulher, Melania Trump, encontrando à sua espera, na pista de aterragem, o embaixador norte-americano no Japão, William Hagerty, e o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Taro Kono.

Donald Trump aproximou-se, de seguida, dos cerca de dois mil militares norte-americanos da base e dos seus familiares que o foram esperar junto ao avião, parando por momentos para conversar e tirar fotografias.

Depois da visita às instalações militares, com uma área de sete quilómetros quadrados, que acolhem aproximadamente 14.000 soldados, o Presidente dos Estados Unidos deslocou-se ao clube de golfe Kasumigaseki Country Club de Saitama, a norte de Tóquio, onde se encontrou com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, para um almoço informal.

Os dois dirigentes, que já testaram a “diplomacia do golfe” em Fevereiro, na Flórida, disputaram depois um partida na companhia do golfista profissional japonês Hideki Matsuyama, actual número quatro no ‘ranking’ mundial, segundo a agenda oficial citada pelas agências internacionais.

Este jogo de golfe teve um sabor particular para Shinzo Abe, dado a que há 60 anos o seu avô, Nobusuke Kishi, então primeiro-ministro do Japão, partilhou as alegrias do golfe com um outro Presidente norte-americano, Dwight Eisenhower.

Já à noite, os dois líderes, acompanhados pelas suas respectivas mulheres, jantaram num prestigiado restaurante em Tóquio.

Hoje, o Presidente dos Estados Unidos vai voltar a reunir-se com o primeiro-ministro japonês, bem como com os imperadores Akihito e Michiko, entre outras actividades.