Conferência sobre uso de estupefacientes quer enviar considerações finais à ONU  

Arranca hoje, no hotel Sheraton Grand Macau, a 27.ª Conferência Mundial da Federação Internacional de Organizações Não-Governamentais para o Abuso de Drogas e Substâncias. O certame tem por objectivo promover a discussão sobre os quatro pilares da política de drogas, de modo a chegar a um consenso sobre o melhor modelo a seguir. As conclusões e recomendações serão posteriormente encaminhadas para a Organização das Nações Unidas.

As políticas de criminalização ou de descriminalização das drogas vão estar no centro dos debates que, a partir de hoje e até quarta-feira, vão ter como palco o hotel Sheraton Grand Macau. A unidade hoteleira acolhe a 27ª Conferência Mundial da Federação Internacional de Organizações Não-Governamentais para o Abuso de Drogas e Substâncias (IFNGO, na sigla inglesa), um certame que se propõe debater os quatro pilares da política de drogas. São eles a aplicação da lei, a prevenção, o tratamento e a redução de danos.

“Nós queremos que haja uma discussão aberta entre as pessoas que acham que o caminho a seguir é a descriminalização e entre as pessoas que acham o contrário. Queremos que haja uma discussão aberta, saudável e que cada um tenha hipótese de mostrar os seus argumentos. No fundo [queremos chegar], no final, a um consenso de qual é o melhor caminho a seguir”, sublinhou Augusto Nogueira, presidente da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau, entidade co-organizadora do evento, em declarações ao PONTO FINAL.

Assim, entre as cerca de duas centenas de delegados que vão tomar parte no evento – um lote onde se incluem representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), da Organização Mundial de Saúde e do Observatório Europeu – vão estar também “pessoas muito chegadas ao presidente [das Filipinas] Duterte” e também “muitas pessoas da Indonésia”: “Vamos ter muitas pessoas também da Indonésia, que também parece que está a seguir o caminho do presidente das Filipinas. Vamos ter muitos que estão contra o que está a acontecer e vão estar presentes nesta conferência para mostrarem o seu desagrado e também para mostrarem que há um outro caminho a seguir”, disse o dirigente associativo.

“O caminho que está a ser levado não está correcto, não é o caminho a seguir e suponho que esta conferência vai ser bastante útil para mostrar às pessoas que há um outro caminho a seguir. Mesmo que esse caminho não seja de descriminalização mas [que] seja um caminho mais humano onde as pessoas tenham mais possibilidades de tratamento e de atenção”, considerou também Augusto Nogueira, recentemente eleito presidente da IFNGO.

Ao longo dos três dias do evento, vão decorrer sete conferências plenárias e nove acções de formação. Nos debates vão ser abordados temas relacionados com a saúde pública, tratamento de dependências e cooperação e ainda a resposta internacional ao flagelo das drogas. No final, as recomendações e resoluções que consagradas durante a conferência serão encaminhadas para a Organização das Nações Unidas para servirem, se o organismo assim o entender, de linhas orientadoras para a política de drogas.

VENTOS DE MUDANÇA

“Há duas semanas estive numa conferência onde o próprio presidente da CADAP [Associação Chinesa para a Prevenção do Abuso de Drogas], o Dr. Wei Bao, que é membro do INCB [Agência Internacional de Controlo de Narcóticos] das Nações Unidas, disse que a República Popular da China iria repensar a descriminalização das drogas. Há algo inovador no discurso e a CADAP é uma associação meio-Governo, meio-NGO e ele é membro da Agência Internacional de Controlo de Narcóticos, portanto não vai falar estas coisas só porque achou que devia falar. Há um sinal, embora ainda no início, mas há um sinal de que a própria China vai começar a mudar a sua postura para com os consumidores”, adiantou Augusto Nogueira.

Espera o presidente da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau que estes sinais tenham influência em Macau? “Macau, embora tenhamos a lei que temos, é uma lei muito mais humana do que todos os países que estão aqui em redor. É claro que queremos melhor. Da minha parte e da parte da ARTM pretendemos que, num futuro muito próximo, nenhum consumidor de drogas vá preso”, assinalou.

O dirigente associativo sustenta que, no território, existem infra-estruturas suficientes para encaminhar os toxicodependentes para o tratamento após análise individual de cada caso. Como modelo, Augusto Nogueira aponta a Comissão de Dissuasão da Toxicodependência existente em Portugal, mecanismo que defende que devia ser implementado na Região Administrativa Especial: “Podemos fazer um modelo tipo Portugal onde existe uma comissão que possa avaliar caso a caso todos os consumidores e ver qual é o melhor caminho a dar a essa pessoa”, frisou.