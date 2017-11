Competição proporciona encontro com pilotos da SJM Theodore Racing Team

Os fãs do desporto motorizado e do Grande Prémio de Macau vão ter a possibilidade de privar de perto com os pilotos da SJM Theodore Racing Team, com a operadora de jogo que patrocina a equipa a organizar uma visita exclusiva ao “paddock” da escuderia onde alinham Maximilian Günther, Callum Ilott, Zhou Guan Yu e Mick Schumacher.

Para ficarem habilitados ao encontro com os pilotos os interessados terão apenas que visitar a página no Facebook “SJM Macau & Partners”, fazer “gosto”, partilhar a publicação e fazer “tag” dos seus amigos a partir de hoje e até sexta-feira, sendo anunciados seis vencedores na referida página do Facebook a 13 de Novembro.

De acordo com um comunicado da equipa, os vencedores terão ainda a possibilidade de levar um acompanhante, desde que seja maior de idade.