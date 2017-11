CEM recebe primeiro autocarro eléctrico. Viatura custou cerca de 2 milhões

A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) recebeu o primeiro autocarro eléctrico da Sociedade de Comércio de Veículos Comerciais China, Limitada – SCVCC, numa cerimónia que teve lugar na exposição internacional de automóveis que decorreu durante o fim-de-semana no Venetian.

O veículo, que irá começar a operar num período de testes, conta com 45 assentos, sistema de recarregamento de aparelhos móveis através de usb para os passageiros e uma cadeira com massagens para o motorista.

De acordo com a Macau News Agency, o autocarro terá custado entre 1,8 e 2 milhões de patacas, tendo sido manufacturado pela empresa chinesa Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd.