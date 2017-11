Celulite necrotizante continua a fazer vítimas em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe continua a registar o aparecimento de novos casos de celulite necrotizante, uma patologia que ataca os membros inferiores e que já afectou milhares de pessoas no país, disse ontem fonte hospitalar à agência Lusa.

“O problema desta doença não está resolvido. Aliás, continuam a surgir novos casos”, disse a fonte, acrescentando que o hospital Ayres de Menezes, principal centro hospitalar do país, “tem uma enfermaria reservada para pacientes afectados por esta doença, onde estão muitas pessoas internadas” e que há também doentes com esta enfermidade em centros de saúde de alguns distritos.

No centro de saúde de Agua Izé, das 11 pessoas internadas, três são por celulite necrotizante, disse o enfermeiro responsável local, Deolindo Lima.

Este centro foi reabilitado, ampliado e equipado pelo Governo do Japão, com obras orçadas em cerca de 80 mil euros, ontem inauguradas pela ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada.

Com as obras, o edifício passou a ter mais nove compartimentos onde estão incluídas enfermarias para homens, mulheres e crianças com um total de 17 camas, armazém, farmácia, refeitório e consultórios.