Associações apoiam criação de órgão municipal sem poder político  

A secretária para a Administração e Justiça reuniu com a Associação Comercial de Macau e a Associação Geral das Mulheres para debater vários aspectos da acção governativa, tais como a reforma da administração pública, a construção do sistema jurídico e a agilização dos serviços relativos à vida da população. De acordo com nota emitida pelo gabinete de Sónia Chan, os representantes das duas associações manifestaram apoio à criação de um órgão municipal sem poder político, e defenderam que, “com a criação do órgão, podem reforçar-se as interacções entre os serviços comunitários e o público, proporcionando assim aos cidadãos serviços municipais de qualidade ainda melhor”. Nos encontros, Sónia Chan agradeceu o trabalho desenvolvido pelas associações na preparação do escrutínio para a Assembleia Legislativa e nas operações de limpeza e recuperação da cidade após a passagem do tufão Hato.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...