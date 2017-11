As cores do Grande Prémio de Macau pela lente de António Mil-Homens

O fotógrafo local António Mil-Homens juntou centenas de imagens do Grande Prémio de Macau que recolheu desde 2008 para dar forma a “Speedy & Color”. A exposição é inaugurada na Quarta-feira, às 18h30, na Galeria da Fundação Rui Cunha e permanece patente ao público até ao dia 19 deste mês.

Escondido por detrás de uma objectiva, António Duarte Mil-Homens acompanha há mais de uma década o Grande Prémio de Macau. Este ano, em que se assinala a 64ª edição do maior evento de desporto motorizado do território, o fotógrafo de Macau reúne as melhores imagens que registou desde 2008, não se impondo no entanto uma ordem cronológica na forma como “Speedy & Color” está organizada . O convite partiu da Fundação Rui Cunha, onde terá lugar a exposição, a partir de Quarta-feira.

António Mil-Homens recusa a ideia de ter procurado tecer uma retrospectiva fotográfica já que a selecção foi aleatória: “Tão depressa pode aparecer uma mota como um Fórmula 3, como um carro de turismo e tanto pode aparecer um de 2009 como a seguir um de 2016”. O intenção do fotógrafo, que revelou ao PONTO FINAL estar em “sintonia” com o objectivo da Fundação Rui Cunha, é que “as pessoas desfrutem mais a imagem”.

“Para além das fotografias que habitualmente se vêem destes eventos – a mota a curvar, o carro – apostei também um pouco mais nos pormenores do ‘paddock’ e daquilo que, infelizmente, é inevitável num circuito como o de Macau, que é os acidentes. Dos carros destruídos, dos carros que continuam a circular apesar de levarem peças penduradas, portanto não será também aquela exposição habitual da grande fotografia com o metro por 70, com o carro de um ângulo muito especial”, explicou o fotógrafo.

O número de fotografias apresentadas ultrapassa as cinco centenas, ainda que impressas se contem cerca de 100, das quais a maioria tem um formato mais pequeno do que seria habitual: “Há milhares e milhares de imagens registadas das diferentes provas e escolher não foi fácil. Não foi um processo simples e pacífico”, justificou.

A exposição deste ano foge ao que tem sido feito ao longo dos anos pela Fundação Rui Cunha, “a parede branca, fotografia emoldurada com pass-partout pendurada”, e em vez das habituais peças emprestadas pelo Museu do Grande Prémio cria-se a ambiência do evento, que este ano tem lugar entre os dias 16 e 19 deste mês.

António Mil-Homens relembra o tempo em que, de máquina fotográfica na mão, conseguia acompanhar todo o circuito da Guia ao longo das barreiras de protecção: “Agora é impossível. Somos acantonados”, disse ao PONTO FINAL, referindo-se a todos os fotógrafos não oficiais da comissão organizadora do Grande Prémio de Macau.

“[Existe uma] dificuldade cada vez maior para que um fotógrafo que não seja oficial consiga fazer imagens diferentes. Acho que há rigor exagerado no seguir das instruções por parte das autoridades. Só realmente os fotógrafos oficiais é que podem circular de forma livre e acabam por conseguir realmente ângulos diferentes do que o resto das pessoas pode ter”, apontou.

António Mil-Homens integra no seu currículo 20 exposições individuais de fotografia, tendo participado em 19 colectivas. Já é longa a sua carreira, iniciada em 1984, tendo trabalhado para agências e empresas de diferentes áreas para as quais fez fotografias de publicidade, reportagem, fotografia aérea e científica, esta última para apoio a investigação e teses. O seu trabalho ilustra ainda dezenas de livros.