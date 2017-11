Universidade do Algarve de olho em Macau

Depois do Brasil, a República Popular da China, com Macau como porta de entrada. Um grupo de representantes da Universidade do Algarve estão até hoje no território para dar a conhecer a instituição de ensino superior. A iniciativa tem por objectivo atrair estudantes do território, na sequência do acordo assinado em Setembro entre o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Governo da RAEM, através do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior.

Representantes da Universidade do Algarve (UAlg) estão desde meados da semana no território para dar a conhecer a academia e a sua oferta formativa, no sentido de atrair novos alunos provenientes da Região Administrativa Especial de Macau.

Depois do crescimento do número de estudantes oriundos do Brasil, a academia algarvia quer agora atrair estudantes do território, que poderão candidatar-se a cursos de licenciatura, mas também de mestrado e de doutoramento, complementares à oferta de formação superior existente em Macau, disse à agência Lusa o porta-voz da UAlg.

“Após o sucesso registado com o crescimento de candidaturas do Brasil, em que só neste ano lectivo se matricularam mais de 200 novos alunos para frequência completa de uma licenciatura, as expectativas são a de que o número de alunos provenientes da China, e em particular de Macau, venha a registar um crescimento nos próximos anos”, referiu André Botelheiro.

De acordo com o responsável, que permanece até hoje em Macau para se reunir com representantes de várias instituições e colégios, a UAlg leciona cursos “que não existem em Macau e que têm procura por parte dos estudantes e do mercado de trabalho”, nomeadamente nas áreas do Turismo e das Ciências da Saúde, do Mar, do Ambiente e da Educação.

“Acreditamos que esta oferta complementar é uma mais-valia para a consolidação de uma sociedade cada vez mais qualificada no território de Macau”, sublinhou. Botelheiro salienta que um estudante internacional que frequente e obtenha o grau de licenciado na UAlg num dos cursos que permitem o acesso ao Mestrado Integrado a Medicina pode concorrer ao mesmo.

Para o representante da Universidade do Algarve, esta possibilidade é “muito interessante para um largo número de estudantes em Macau que não têm facilidade de acesso a esta área de estudo”.

Outra novidade para os alunos internacionais é a possibilidade, já no próximo ano lectivo, de frequentarem a licenciatura em Biologia Marinha, umas das áreas fortes da Universidade do Algarve, com aulas e exames em Inglês.

A formação de quadros bilingues é um dos vectores que fundamentaram o protocolo assinado no final de Setembro entre o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e a Região Administrativa Especial de Macau, e que vai simplificar o acesso daqueles estudantes às instituições de ensino superior em Portugal: “O aumento da formação de quadros bilingues português/mandarim é uma vantagem na medida em que dá resposta a uma enorme demanda de um mercado lusófono à escala global”, observou André Botelheiro, acrescentando que, em paralelo, a China tem uma presença cada vez mais forte nos países que falam português.

Segundo o porta-voz da UAlg, “Portugal é para a China uma importante plataforma de acesso ao espaço da lusofonia e à Europa”, pelo que, quantos mais portugueses dominarem o mandarim, “maior serão as capacidades do nosso país em afirmar-se à escala global”.

Com este acordo, os membros do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas acordaram utilizar os resultados do Exame Unificado de Acesso às Instituições de Ensino Superior de Macau como ferramenta de selecção e ingresso dos estudantes em vigor no território, alargando-os às universidades portuguesas.

No caso da Universidade do Algarve, os estudantes do território podem mesmo candidatar-se ‘online’ através do sítio de internet da instituição http://www.ualg.pt.

Mais de 16 por cento da população académica da UAlg é constituída por estudantes internacionais, provenientes de mais de 70 nacionalidades. No ano lectivo de 2016/17, havia na instituição mais de 1.250 estudantes estrangeiros, na sua maioria oriundos do Brasil (503), mas também de Espanha (102), Alemanha (51), Cabo Verde (50) e Itália (44).

Para este ano, a Universidade do Algarve prevê um crescimento que poderá fazer com que se ultrapassem os 1.400 estudantes estrangeiros.