Marchar contra a violência exercida sobre a mulher: Cerca de 250 mulheres vestidas como a figura ‘La Calavera Catrina’, ícone da cultura popular mexicana relativo ao Dia dos Mortos, marcharam pelo centro da Cidade do México para denunciar a impunidade nos crimes contra as mulheres existente no país. EPA / MARIO GUZMAN

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...