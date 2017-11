UM, IPM e MUST disputam concurso de eloquência em língua portuguesa

O departamento de Português da Faculdade de Letras e Humanidades (FAH) da Universidade de Macau (UM) vai realizar a 6 de Novembro o 15º concurso de Eloquência em língua portuguesa. De acordo com um comunicado da Universidade de Macau, o evento tem como objectivo “estimular o interesse dos alunos em aprender Português e melhorar a sua competência linguística”.

A UM, Instituto Politécnico de Macau (IPM) e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) irão participar no concurso “com os seus melhores alunos de português”, acrescenta a nota da instituição de ensino superior.

