UM assina memorados de cooperação para promover inovação

A Universidade de Macau (UM) assinou dois memorandos de cooperação com a Zhuhai Hi-tech Industrial Development Zone e com a Hengqin Newland para o estabelecimento de um centro de incubação e um laboratório conjunto, respectivamente. As novas estruturas têm por objectivo ajudar ao desenvolvimento do conceito “cidades inteligentes”.

Através de um comunicado, a instituição refere ainda que a medida tem como propósito “promover o desenvolvimento inovador das indústrias em Macau”, tendo a assinatura dos memorandos decorrido na passada quarta-feira, dia que marcou o arranque da Semana da Inovação organizada pela maior instituição de ensino superior do território.