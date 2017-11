Três dimensões de amor na versão contemporânea de “Sonho de Uma Noite de Verão”  

A adaptação de “Sonho de Uma Noite de Verão”, assim entendida pelo director artístico da Companhia de Bailado de Monte Carlo, Jean-Christophe Maillot, sobe esta noite ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau. A trama de amores proibidos transporta para a actualidade disputas com séculos de história mas que, no entender do coreógrafo, não perderam a sua relevância.

É uma história de amores proibidos, entrecruzados e erradamente destinados. São três, os mundos que existem em paralelo e cujas personagens se influenciam mutuamente causando episódios com tanto de romântico, como de trágico. Do “Sonho de Uma Noite de Verão”, de William Shakespeare, Jean-Christophe Maillot retirou as palavras e os diálogos e impôs-lhe os passos característicos do bailado clássico, as expressões corporais da dança contemporânea e os movimentos de quem baila sem o fazer. No entanto, garante o director artístico da Companhia de Bailado de Monte Carlo, “tudo o que é dito na peça é, de facto, dito no bailado”. À sua recriação da intemporal obra de Shakespeare, Maillot chamou de “Le Songe” e é esta a trama de amores proibidos que hoje e amanhã sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau.

“Nesta peça são realmente três mundos que são facilmente reconhecíveis através da música, claro através dos fatos, e é interessante ver como no fim tu percebes que os mundos estão ligados entre si ao dizerem que o amor – e é esta a modernidade da peça de Shakespeare – é sempre igual através dos tempos. Fala de relações, de conflito, das dificuldades, do quão divertido pode ser, do quão triste pode ser e talvez diga que a vida é bastante difícil, mas temos que encontrar uma maneira de fazer com que resulte”, disse Jean-Christophe Maillot no encontro que ontem manteve com a imprensa.

Cada um dos três mundos de “Le Songe” – dos atenienses, das fadas e dos artesãos – distingue-se pelos trajes envergados pelos bailarinos e pela música que dita a coreografia. Para cada uma das três dimensões, o director artístico da companhia emprestou a sonoridade de um compositor. Assim, encontramos nos atenienses a estrutura de Mendelssohn, nas fadas a liberdade de Daniel Teruggi e nos artesãos a naturalidade de Bertrand Maillot: “A música de Mendelssohn tem algo muito alegre, muito estruturado e por isso é muito fácil fazer a ligação com a história dos atenienses porque é uma forma muito tradicional de dançar através de música clássica. A música de Teruggi é muito mais perturbadora, é electrónica, pelo que te faz imaginar que estás noutra dimensão e para as fadas é interessante porque elas não são reais e o facto de a sua música também ser bastante irreal liga muito bem com o seu mundo. Para os artesãos, a música é criada com sons específicos da natureza, com instrumentos reais e tu percebes que foi criada com o que quer que eles tivessem em seu redor”, explicou.

Para além da música e dos figurinos, as três dimensões de “Le Songe” distinguem-se invariavelmente pela coreografia, ditada pelo ritmo e pela sonoridade de cada compositor. Enquanto que os atenienses seguem as regras do bailado clássico com os movimentos facilmente reconhecíveis pela audiência, nas fadas as normas são dissipadas. No seu lugar surgem os movimentos fluidos e redondos que exponenciam a sensualidade dos seus corpos. Os artesãos simplesmente não dançam. Em palco interpretam como que um “filme silencioso”, onde tentam levar a cena uma peça de teatro apesar de lhes faltar a mestria necessária.

“TENHO VIVIDO OBCECADO COM O AMOR EM TODO O TRABALHO QUE FIZ”

Nas suas infindáveis mutações, o amor surge em “Le Songe” representado de três maneiras próprias, uma para cada um dos três mundos que dão corpo ao bailado: dos atenienses, das fadas e dos artesãos. Seja na sua forma mais arrojada e apaixonada, como mera construção social ou pelo amor que leva um artista a desenvolver a sua arte. Este é o sentimento que dita a história do bailado. Ou não fosse o amor uma fonte de obsessão em todo o trabalho de Jean-Christophe Maillot: “Tenho vivido obcecado com o amor em todo o trabalho que fiz. A minha convicção é que o amor é algo que tu escolhes e que decides e quando eu vejo pessoas que estão infelizes e apaixonadas estou sempre convencido que a culpa é delas. Penso que seja provavelmente a única coisa universal que liga toda a gente. Podes estar na pior situação económica, política, social, mas o amor é algo que está sempre acessível e é algo que é absolutamente necessário para todos os seres humanos”, defende.

No universo dos atenienses, o amor surge em palco como uma representação social ditada por normas e regras que suplantam a camada irracional e obrigam à aceitação de um casamento arranjado. Com as fadas surge a paixão e o lado mais sexual das relações humanas, por vezes a roçar o animalesco enquanto que os artesãos vivem o amor pela sua arte de uma forma que se torna tocante de observar. Nas palavras do coreógrafo, “eles têm esta convicção fortíssima de que é a sua vida fazê-lo [teatro] excepto que eles não são muito bons”.