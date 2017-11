Timor-Leste: Oportunidades de investimento discutidas em meados do mês

Empresários de vários países, com destaque para a Austrália, juntam-se este mês a membros do Governo e outros responsáveis timorenses numa conferência onde se vão analisar oportunidades de investimento em Timor-Leste, de acordo com os organizadores do certame.

A 2.ª Conferência Internacional de Investimento de Timor-Leste que decorre a 14 e 15 de Novembro pretende, segundo uma nota dos organizadores, dar a conhecer o potencial do país a investidores em áreas tão diversas como petróleo e gás, minas, café e agricultura, turismo, transporte e construção, entre outras.

Entre os participantes anunciados pela organização, a empresa Informa, contam-se o primeiro-ministro Mari Alkatiri e vários membros do seu executivo e responsáveis de várias empresas que já operam em Timor-Leste.

Participam ainda Suellen Osborne, directora executiva da Timor Resources, James Ree, director executivo da TL Cement e Vinay Mathur, responsável da Heineken em Timor-Leste, bem como o presidente da petrolífera timorense Timor Gap, Francisco Monteiro, o advogado José Teixeira e a representante da ENI em Timor-Leste.