REN garantiu contrato de financiamento com o China Development Bank

A portuguesa REN – Redes Energéticas Nacionais anunciou esta quinta-feira ao mercado a celebração de um contrato de financiamento de 150 milhões de euros com o China Development Bank para “refinanciamento de dívida de curto prazo”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a REN informa que “a REN Finance B.V. (uma subsidiária totalmente detida pela REN) celebrou na terça-feira com o China Development Bank um contrato de financiamento com uma maturidade de sete anos, no montante de 150.000.000,00 euros, para refinanciamento de dívida de curto prazo”.

Esta não é a primeira vez que a empresa gestora das redes energéticas celebra contratos com o China Development Bank. Em 2012, foi concluído um financiamento de 800 milhões de euros com aquela instituição bancária chinesa, enquanto em 2013 e em 2014 foram celebrados contratos nos valores de 400 e de 200 milhões de euros, respectivamente.

Em maio de 2013, os chineses da State Grid e aos árabes da Oman Oil Company adquiriram 40 por cento do capital da REN, o que permitiu ao Estado um encaixe de 592,21 milhões de euros.

Após esta fase de privatização, o Estado fica ainda na posse de 11,1 por cento dos títulos da REN, que o Governo pretende dispersar em bolsa, quando as condições de mercado melhorarem.