Receitas dos casinos subiram 22,1 por cento em Outubro

As concessionárias e subconcessionárias de jogo do território registaram em Outubro o melhor resultado em três anos, atingindo os proveitos mais elevados desde o mesmo mês de 2014. Os casinos do território encerraram o mês passado com receitas de 26.633 milhões de patacas, mais 22,1 por cento em termos anuais homólogos, indicam dados ontem divulgados.

Em Outubro de 2014, os casinos de Macau atingiram receitas brutas de 28.025 milhões de patacas.

Os resultados anunciados na quarta-feira pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos são, de resto, superiores às melhores previsões feitas pelos principais analistas, recorda a Bloomberg. Especialistas de vários bancos de investimento e de agências de rating previam que o jogo pudesse crescer, em termos médios, 14, 5 por cento durante o mês passado.

“Os resultados obtidos para a última semana de Outubro indicam que a procura nos segmentos VIP e premium beneficiaram de um aumento considerável da procura”, disse à Bloomberg Ben Lee. O analista da IGamiX, consultora especializada na industria do jogo, defende que para um tal cenário contribuiu o facto do discurso relativo às estratégias de combate à corrupção se ter aparentemente aligeirado durante as últimas semanas: “A ausência de indicações relativas a um eventual reforço da repressão da indústria do jogo no âmbito da campanha anti-corrupção lançada no Continente aliviou provavelmente a ansiedade dos apostadores VIP em relação às actividades de jogo”, explica.

Os ganhos agora tornados públicos, os mais elevados desde Outubro de 2014, tornaram-se conhecidos menos de uma semana depois da Las Vegas Sands ter anunciado que vai investir 1,1 mil milhões de dólares na remodelação do Sands Cotai Central, com o propósito de transformar o empreendimento num resort inspirado em Londres, o “The Londoner”.

De acordo com os dados publicados na quarta-feira pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), os casinos registaram, no acumulado de Janeiro a Outubro, nos dez primeiros meses do ano, receitas de 220.010 milhões de patacas, mais 19,2 por cento em relação aos primeiros dez meses do ano passado.

Outubro marcou o 15.º mês consecutivo de subida das receitas da indústria do jogo, principal pilar da economia da Região Administrativa Especial de Macau.