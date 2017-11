Pequim voltou a autorizar importação de carne australiana

A República Popular da China levantou no início do mês a suspensão que impôs a várias empresas australianas relativamente à importação de carne de vaca e de carne de ovelha. A aquisição de produtos por parte da China a seis empresas australianas foi suspensa em Julho depois de terem sido detectados problemas na etiquetagem da carne. As seis empresas em questão, maioritariamente dos estados de Queensland e da Austrália do Sul , eram responsáveis por 30 por cento da carne australiana exportada para a República Popular da China.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...