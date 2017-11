Pequim desvaloriza “carta de cortesia” enviada por Xi Jinping a Kim Jong-un  

O Governo Central desvalorizou esta quinta-feira a carta enviada por Xi Jinping ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, a apelar a relações bilaterais “estáveis e sólidas”, afirmando que se tratou apenas de uma formalidade.

“Recebemos muitas mensagens de felicitação [pela reeleição de Xi como secretário-geral do Partido Comunista]. Por cortesia respondemos a estas mensagens”, afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying.

“China e Coreia do Norte são países vizinhos e estamos comprometidos no desenvolvimento da nossa tradicional relação, o que pode contribuir para a paz e estabilidade”, acrescentou.

Após anos de distanciamento nas relações de alto nível entre Pequim e Pyongyang, a agência norte-coreana KCNA informou ontem que Xi escreveu uma carta a Kim, a apelar à manutenção de laços bilaterais “estáveis e sólidos”.

A República Popular da China é o principal aliado da Coreia do Norte. Além da afinidade ideológica, Pequim e Pyongyang lutaram juntos contra os Estados Unidos na Guerra da Coreia (1950-53).

No entanto, as relações têm-se deteriorado, face à insistência de Pyongyang em prosseguir com o seu controverso programa nuclear e de mísseis balísticos.

Desde que, em 2013, ascendeu ao poder, Xi nunca se encontrou com Kim Jong-un, tendo-se mesmo tornado no primeiro líder chinês a visitar a Coreia do Sul antes de ir à Coreia do Norte.

Sob a direcção de Kim Jong-un, Pyongyang efectuou três testes nucleares. Em Setembro passado, conduziu o mais poderoso teste até à data, no que revelou ter sido a detonação de uma arma termonuclear para ser colocada num míssil balístico intercontinental.

Em reacção, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou novas sanções contra Pyongyang, com o apoio da República Popular da China. A Coreia do Norte acusou por várias vezes a China de traição por votar a favor das sanções.

Hua Chunying recordou que Pequim cumpre com as suas obrigações internacionais, mas ao mesmo tempo “está comprometida em manter a amizade tradicional entre os dois países e os seus povos”.