Pagamento por WeChat disponível nos empreendimentos do grupo Galaxy  

Os clientes que fizerem compras nos hotéis, restaurantes e lojas do Galaxy Entertainment Group (GEG) já vão poder efectuar o pagamento através da aplicação WeChat. O novo serviço é o resultado de uma parceria entre a operadora de jogo, a aplicação móvel e o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e pode ser utilizado em 136 locais afiliados ao grupo, entre hotéis, spas, lojas e espaços de entretenimento. Numa nota de imprensa enviada às redacções, o GEG explica que a nova modalidade de pagamento é uma resposta às exigências do visitantes que recebe da China continental. De acordo com os números avançados pelo grupo Galaxy Entertainment, cerca de 76 por cento dos consumidores chineses preferem pagar com as chamadas “carteiras electrónicas”.

Citado pelo mesmo comunicado, Zheng Kai, vice-presidente executivo da sucursal de Macau do Industrial and Commercial Bank of China, disse que “como o maior banco local registado em Macau, o ICBC (Macau) há muito tempo que está focado no desenvolvimento das tecnologias ligadas às finanças: “Com o lançamento do WeChat Pay, nós acreditamos que os visitantes da China continental podem experienciar este método de pagamento conveniente. A colaboração entre o ICBC (Macau), o GEG e as pequenas e médias empresas pode conduzir a resultados significativos e contribuir para o desenvolvimento económico de Macau”, frisou.

Por sua vez, Raymond Yap, director sénior do departamento de Desenvolvimento de Mercados de Massa e Premium do GEG, referiu que, com o lançamento do serviço WeChat Pay, a operadora propõe-se oferecer aos visitantes do Continente a oportunidade de utilizar o método de pagamento que preferem: “Ao mesmo tempo, estamos também a apoiar as pequenas e médias empresas através deste lançamento para criarem mais ligações de negócios com os consumidores do continente”, disse o responsável.