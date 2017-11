ONU quer que repatriação de refugiados rohingya tenha carácter voluntário

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados quer que o Governo birmanês assegure que os refugiados rohingya que fugiram para o Bangladesh possam regressar a casa em segurança. As autoridades de Naypidaw vão discutir com o ACNUR a forma como deve decorrer o processo de repatriação.

A Organização das Nações Unidas anunciou ontem que pediu liberdade de acesso à ajuda humanitária no estado birmanês de Rakhine e que a repatriação de milhares de refugiados que fugiram da violência para o Bangladesh seja segura e voluntária.

Os pedidos foram apresentados pelo responsável de protecção do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Volker Türk, a vários membros do governo birmanês durante uma visita de dois dias que terminou na quarta-feira em Naypyidaw, informou hoje aquela agência da ONU em comunicado.

Nas reuniões que manteve, Türk instou o governo a “garantir um ambiente seguro e a protecção de todas as comunidades em Rakhine” e a permitir o acesso de organizações e agentes humanitários para prestarem ajuda e contribuir para “reconstruir a confiança entre as comunidades carenciadas”.

Türk também reivindicou o direito ao regresso dos refugiados, pedindo que lhes seja garantida uma repatriação “segura, voluntária e sustentável aos seus locais de origem”.

O mesmo responsável congratulou-se com a proposta do governo birmanês de criar uma mesa de trabalho com o ACNUR para definir os padrões de repatriação e reiterou a disponibilidade em prestar assistência às autoridades birmanesas.

A líder de facto da Birmânia, Aung San Suu Kyi, chegou esta quinta-feira ao estado de Rakhine, no oeste do país, para uma visita surpresa àquela região.

Trata-se da primeira vez que a Nobel da Paz, que chegou ao poder na Birmânia em Abril de 2016, se desloca à região desde o início do conflito, em 25 de Agosto, desencadeado após um ataque de um grupo rebelde daquela minoria muçulmana contra instalações policiais e militares que viria a ser seguido de uma vasta ofensiva militar.

Aung San Suu Kyi tem sido muito criticada no estrangeiro devido à sua postura relativamente aos rohingya, minoria apátrida considerada das mais perseguidas do mundo pelas Nações Unidas.

Desde que a crise estalou, pelo menos 603 mil pessoas encontram-se em acampamentos no Bangladesh, após terem fugido da violência na vizinha Birmânia, segundo a ONU.

O governo birmanês assegura que a violência foi desencadeada por “terroristas rohingya”, mas o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos classificou a operação militar como “limpeza étnica”.

Antes da campanha militar, os rohingya que habitavam no estado de Rakhine eram estimados em um milhão.

A Birmânia, onde mais de 90 por cento da população é budista, não reconhece cidadania aos rohingya, os quais sofrem crescente discriminação desde o início da violência sectária em 2012, que causou pelo menos 160 mortos e deixou aproximadamente 120 mil pessoas confinadas a 67 campos de deslocados.

Apesar de muitos viverem no país há gerações, não têm acesso ao mercado de trabalho, às escolas, aos hospitais, além de enfrentarem uma série de privações, nomeadamente de movimentos. Em paralelo, o recrudescimento do nacionalismo budista nos últimos anos levou a uma crescente hostilidade contra eles, com confrontos por vezes mortíferos.