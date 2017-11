Número de vítimas de acidentes de viação aumentou 20,4 por cento no terceiro trimestre

No terceiro trimestre deste ano registaram-se 3.879 acidentes de viação, envolvendo um total de 1.288 vítimas. Os números escondem um aumento de 8,5 por cento e de 20,4 por cento, em termos anuais, face ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros nove meses de 2017 ocorreram 11.087 acidentes de viação, representando um aumento de 0,8 por cento, em relação ao mesmo período de 2016. Das ocorrências resultaram 3.547 vítimas, seis das quais mortais, informa a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) num comunicado enviado às redacções.

De acordo com o organismo, no mesmo período foram atribuídas matrículas novas a 4.572 veículos, tendo o número de novos veículos em circulação aumentado 41,4 por cento em termos anuais. Entre estes, o número de motociclos (2.823) foi o que mais aumentou, crescendo 50,8 por cento. Nos primeiros nove meses do ano o número de veículos com matrículas novas – 11.828 – cresceu 17,4 por cento, face a idêntico período de 2016. O acréscimo ficou a dever-se, sobretudo, ao aumento do número de motociclos (7.120), que cresceu em 1.701 unidades face ao período compreendido entre Janeiro e Setembro de 2016.

A Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos informa ainda que se realizaram no Aeroporto Internacional de Macau 13.956 voos comerciais no terceiro trimestre de 2017, tendo a utilização da estrutura aumentado 2,8 por cento em termos anuais. Nos primeiros nove meses do ano efectuaram-se 40.337 voos comerciais, menos 1,1 por cento do que em igual período do ano passado.