Novo Macau quer membros do novo órgão municipal eleitos e não nomeados  

A Associação Novo Macau defende que os membros do novo órgão municipal proposto pelo Governo – e que vai substituir o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) – devem ser eleitos e não nomeados. A principal plataforma pró-democrática do território apresentou as suas opiniões directamente ao Chefe do Executivo, num encontro onde foram discutidas as Linhas de Acção Governativa para 2018.

Joana Figueira

A Associação Novo Macau (ANM) e o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, estiveram na quarta-feira reunidos, num encontro que serviu para discutir as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. Entre os muitos assuntos abordados pela Associação Novo Macau, Paul Chan Wai Chi, vice-presidente do organismo, destacou, em declarações ao PONTO FINAL, o apoio aos jovens no que diz respeito às políticas de habitação e a defesa do sufrágio directo para a eleição dos membros do novo órgão municipal como principais questões a debater.

Wong Kin Long, membro da ANM, disse, por sua vez, ao PONTO FINAL que a associação quer que os membros do órgão municipal sejam eleitos por sufrágio directo: “Obviamente que nos opomos à proposta do Governo, que refere que todos os membros devem ser nomeados. Isso é ridículo; é contra os princípios democráticos que defendemos”, esclarece.

Bosco Wong defendeu ainda que o mecanismo de nomeação apresentado pelo Executivo é, “na verdade, o mesmo que já existe actualmente no Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais [IACM]”. Wong Kin Long aponta que o actual comité consultivo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais é nomeado por Chui Sai On, denunciando o mau desempenho do órgão: “Os membros do comité consultivo não se estão a envolver com o público ou o público nem sequer sabe que ele existe. Obviamente não conseguem canalizar a voz da população para o Governo. A única forma de tornar este órgão representativo é através de eleições directas porque desta forma a população consegue fazer parte dos assuntos municipais democraticamente”, afirmou o jovem activista.

Durante a reunião de ontem, na sede do Governo, Paul Chan Wai Chi instou também o Governo a optimizar o serviço de autocarros públicos e a rever o “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior”, deixando ainda a sugestão de aproveitamento dos novos aterros para o alargamento do número de instalações médicas e aperfeiçoamento dos Serviços de Saúde.

Já o deputado Sulu Sou – que divide funções com Chan Wai Chi na vice-presidência da ANM – também abordou as dificuldades dos jovens

adquirirem casa, tal como o fez na sua primeira intervenção enquanto membro da Assembleia Legislativa. Um comunicado do Governo revela ainda que Sulu Sou “instou o Governo a retomar o sistema de ordenamento dos candidatos através de pontuação nas listas para a habitação pública”.

Scott Chiang entregou ao Chefe do Executivo algumas opiniões por escrito que incluíram temas como “o aumento do apoio aos jovens no que concerne às políticas de habitação, o sufrágio directo para o Órgão Municipal, as finanças públicas, a gestão demográfica, o combate e resposta às calamidades, a redução do lixo, o ensino especial, os subsídios aos cuidadores, a protecção do património cultural e a reconstrução das zonas antigas”, lê-se no mesmo comunicado.

Quanto ao líder do Executivo, indicou que “as autoridades incentivam as associações a reforçarem a comunicação, isto é, os titulares dos principais cargos e os vários serviços vão manter abertos os canais que facilitam o intercâmbio de ideias no que respeita às políticas e medidas adoptadas pela Administração Pública”.

O encontro contou ainda com a presença do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, assim como da Chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam. Do lado da Associação Novo Macau, participaram ainda na reunião, os vogais da direcção, Lei Kuok Keong e Kam Sut Leng.