Ng Kuok Cheong quer “terras de Macau  para residentes de Macau”  

Habitação pública, a eleição dos membros do futuro órgão municipal sem poder político e o desenvolvimento de políticas ao abrigo do princípio “terras de Macau para residentes de Macau”. Foram estas as principais questões levadas a Chui Sai On pela Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau, num encontro que serviu para preparar as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano.

O Chefe do Executivo continua a reunir-se com representantes da sociedade civil para preparar as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. Na quarta-feira foi a vez da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau (IDCM) ter um encontro com Fernando Chui Sai On, onde esteve também presente o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário e a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan. Entre as principais questões levantadas pelo organismo dirigido por Au Kam San e por Ng Kuok Cheong contam-se problemas ligados à habitação, nomeadamente com o “Relatório final do estudo sobre a procura de habitação pública”, renovação urbana, bem como o funcionamento do órgão municipal sem poder político que irá substituir o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

Em declarações ao PONTO FINAL, Ng Kuok Cheong, presidente da Assembleia Geral da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário, reiterou a defesa do princípio “terra de Macau destinada a residentes de Macau”. Esta política, que se tornou já uma das bandeiras do pró-democrata, foi defendida junto do Chefe do Executivo, que prometeu conduzir um estudo sobre o assunto: “Nos próximos debates da Assembleia Legislativa eu e o Au Kam San vamos tentar discutir este assunto directamente com os departamentos governamentais responsáveis por este assunto e vamos acompanhar este estudo sobre ‘terra de Macau destinada a residentes de Macau’”, garantiu o deputado.

Sobre este assunto, o Chefe do Executivo assumiu que “a prioridade do Governo é satisfazer as necessidades de habitação pública dos residentes”. O líder do Governo salientou que “até ao momento, o Governo da RAEM não efectuou qualquer concessão de terrenos nos novos aterros”. Por seu turno, Raimundo do Rosário, afirmou que o “Relatório final do estudo sobre a procura de habitação pública”, “possui dados que podem servir de referência mas que não reflectem totalmente a realidade”. Ng Kuok Cheong foi mais longe ao defender que os dados referentes à procura de habitação pública referidos neste documentos estão “errados”.

O funcionamento do órgão municipal sem poder político – que quando for criado irá substituir o IACM – foi outra das questões levantadas pela Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário. Entende Ng Kuok Cheong que “o órgão municipal deve ser eleito pelos cidadãos de Macau”: “Deve ser prestada atenção às Leis Básicas de Hong Kong e Macau que permitem a eleição directa dos membros para os conselhos urbanos. Eles [Governo] não querem abdicar da sua posição mas no final criaram uma consulta pública”, argumentou o pró-democrata.

Entre os outros problemas levados até Chui Sai On, nomeadamente por Au Kam San, vice-presidente do organismo, contam-se os trabalhos de ordenamento dos bairros antigos, a renovação urbana e a disponibilização de um maior número de recursos para o ensino especial e para as políticas de apoio aos idosos.