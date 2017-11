Nações Unidas têm novo coordenador no Myanmar

O coordenador residente da Organização das Nações Unidas em Timor-Leste, o norueguês Knut Ostby, foi nomeado coordenador interino da ONU no Myanmar onde assume também desde o início do mês e indefinidamente funções de coordenador humanitário e representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, informou a organização.

Ostby sucede a Renata Lok-Dessallien que regressa à sede das Nações Unidas. Em comunicado, a ONU explica que Ostby tem extensa experiência em temas de desenvolvimento, direitos humanos e questões humanitárias, tendo trabalhado em 17 países e ocupado nos últimos 11 anos posições como coordenador residente da Organização das Nações Unidas.

Antes de Timor-Leste, onde está desde 2013, Knut Ostby foi coordenador residente nas Fiji e em nove outros países do Pacífico e antes disso no Irão.

Notícias de agências internacionais referem que Lok-Dessllien, que estava no Myanmar desde 2014, teve um mandato marcado por tensões dentro das Nações Unidas, pelos seus esforços de fortalecer a relação com o Governo de Myanmar, secundarizando o problema da comunidade rohingya.

O jornal Guardian noticiou no mês passado que a ONU comissionou e depois suprimiu um relatório de Maio que era crítico da acção da coordenadora residente: “É recomendando que, de forma urgente, a sede da ONU identifique formas de melhorar a coordenação geral na estratégia do sistema da ONU” para o Myanmar, refere o relatório.

Knut Ostby deverá ficar responsável pela gestão do exigente dossier relativo à repatriação dos refugiados rohingya que procuraram guarida no Bangladesh. Os parâmetros em que o processo de repatriação deverá decorrer deverão ser discutidos nos próximos dias entre as autoridades birmanesas e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR