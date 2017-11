Metro Ligeiro condiciona trânsito na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental

A circulação em alguns dos troços da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental e na via de circulação desnivelada em frente da Ponte de Sai Van, no sentido da Taipa, irá estar condicionada a partir de amanhã devido à elevação das carruagens do Metro Ligeiro.

De acordo com um comunicado conjunto emitido pelo Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes e pela (GIT) Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT), o trânsito na via de circulação desnivelada da saída da Ponte de Sai Van em direcção à Taipa será “temporariamente proibido” amanhã e na próxima terça-feira, pelas 09h30. Assim, é sugerido à população que opte pela via terrestre e por circular na rotunda dos Jogos da Ásia Oriental para quem quiser seguir para o centro da Taipa, podendo ainda os motociclistas continuar a circular pela via especial para os mesmos.

Um troço da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental em frente do Jardim Beira-Mar Lei Loi Tak passará a ser temporariamente uma via de circulação, numa iniciativa com a duração de um dia, acrescenta a nota do Executivo.