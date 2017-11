Mais de um ano para recuperar área do Porto Interior  

Fotografia: Eduardo Martins;

O presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores da Marginal, Chu Ho Yun, defendeu que a recuperação dos estragos provocados pela passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto, na área do Porto Interior, vai demorar pelo menos um ano e meio para ser concluída.

De acordo com o dirigente, o motivos são principalmente a existência de lojas desocupadas e casas antigas no rés-do-chão naquela área, não tendo o Governo permissão para entrar e proceder às limpezas. As condições sanitárias não são boas, destacou ainda o dirigente.

Por outro lado o presidente da associação apontou que muitos dos equipamentos electrónicos e mobílias que ficaram submersos durante as inundações ainda não foram removidos e que, até agora, os funcionários do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais continuam sem se deslocar ao local para avaliar em que situação está o processo de limpeza.

A maioria dos donos dos estabelecimentos comerciais daquela zona, disse Chu Ho Yun, não estão satisfeitos com o subsídio atribuído pelo Governo, consideram apenas que “é melhor do que nada”.

Chu acrescentou ainda, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que pediu várias vezes ao Executivo para solucionar o problema das inundações no Porto Interior.